Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская оценила итоги матча против «Крыльев Советов»

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская в разговоре с корреспондентом «СЭ» оценила итоги матча против «Крыльев Советов» (1:1) в рамках 5-го тура РПЛ.

«У «Локомотива» все не так. Я удивляюсь терпению руководства РЖД, которое до сих пор не убрало всю команду, которая завела «Локомотив» в такой серьезный кризис. Все трансферы команды не заиграли, абсолютно все до одного. Изидор? На фоне остальных — ничего, а так ничего выдающегося», — сказала Смородская «СЭ»

Железнодорожники набрали 3 очка и занимают 13-е место в турнирной таблице РПЛ. У самарского клуба на счету 5 очков и она находится на 10-й позиции.