«Локомотив» — «Краснодар»: гости открыли счет в игре

Защитник «Краснодара» Хуниор Алонсо забил на 29-й минуте матча с «Локомотивом» в 20-м туре РПЛ — 1:0.

Эдуард Сперцян с углового на левом фланге навесил к воротам, а Алонсо в прыжке головой из вратарской срезал мяч в сетку.

Для игрока это дебютный гол за клуб.