Габулов назвал Тюкавина одним из лучших футболистов на данный момент

Бывший голкипер сборной России Владимир Габулов высказался об игре полузащитника «Динамо» Константина Тюкавина.

«Для меня он один из лучших футболистов в России на данный момент. По таланту, по потенциалу, по игровым качествам, по его характеру. У него все впереди. Он еще не до конца раскрыл свой талант и не вышел на стабильно высокий уровень. Тем не менее я считаю, что для «Динамо» он ключевая фигура. Из игры в игру он выручает, приносит результат команде. Поэтому абсолютно правильно, что сегодня он вышел на поле с капитанской повязкой», — приводит слова Габулова RT.

В нынешнем сезоне 20-летний россиянин провел за «Динамо» 28 матчей, забил девять мячей и отдал три результативные передачи.