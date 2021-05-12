Аршавин рассказал, почему его личная жизнь сопровождается скандалами

Бывший футболист «Зенита» Андрей Аршавин ответил на вопрос о скандалах, которые были в его личной жизни.

«Я бы не сказал, что вся моя личная жизнь — это скандалы, — сказал Аршавин в интервью программе «50 вопросов. Спорт» на PREMIER. — Глобально это два скандала, связанные с женщинами, с которыми я жил. Думаю, что есть причины. В первом случае — они просто сделали себе карьеру или хороший старт своей карьеры.

Была возможность, и ее использовали. Во втором случае мне трудно как-то это оценить. Скорее всего, это тоже была попытка давления на меня за счет общественности, так скажем.

Хороший ли я муж? После меня трудно найти кого-то лучше. Мне кажется, я хороший человек. Ну а кто скажет про себя, что он полный урод? По 10-балльной шкале я счастлив на пять».

На протяжении девяти лет состоял в незарегистрированном браке с телеведущей Юлией Барановской. В 2016 году он женился на журналистке Алисе Казьминой. В 2019 году они развелись.