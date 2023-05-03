«Локомотив» и «Сочи» нацелились на защитника «Крыльев Советов» Гапонова

Защитник «Крыльев Советов» Илья Гапонов входит в сферу интересов московского «Локомотива» и «Сочи», сообщает «РБ Спорт».

По информации издания, железнодорожники и сочинцы рассчитывают усилить центр обороны. Сообщается, что выступление защитника в текущем сезоне РПЛ впечатляет тренерские штабы обоих клубов.

В текущем сезоне на счету Гапонова 18 матчей за «Крылья Советов», где она забил два гола.