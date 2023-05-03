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Сегодня, 12:24

Онопко: «Самые злые футболисты «Ростова» — Мелехин, Осипенко, Глебов и Лангович»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Тренер «Ростова» Виктор Онопко вспомнил матч со «Спартаком» (1:1) в 25-м туре РПЛ.

— После матча со «Спартаком» к судье пошли даже вы — когда Онопко приходит в ярость, это фактор чрезвычайный, с судейством что-то не то. Вы зачем пошли к Левникову?

— Хотел спросить. Чтобы объяснили моменты в конце, когда были два фола против наших игроков — против Голенкова и Миронова. Просто хотел спросить, почему так. Не было ответа. Он молчал. Понятно, что все на взводе, на эмоциях. Если я был немножко агрессивный, извиняюсь. Сейчас такие трактовки в судействе, что хочется объяснений. Что-то постоянно меняется, и на эмоциях иногда хочется понять сразу после матча, — приводит слова Онопко «РБ Спорт».

— В любой игре, в которой принимаете участие, вы хотите выиграть — без разницы, паддл или футбол. Кто самый злой футболист «Ростова»?

— Мелехин и Осипенко. Злые по-спортивному ребята. Глебов и Лангович. Понятно, есть молодые, кто еще стесняется. А стесняться не надо, нельзя только хамить, а злость — это нормально.

После 25 туров чемпионата России «Ростов» занимает второе место в турнирной таблице, набрав 50 очков. «Спартак» с 49 очками находится на третьей строчке.

Источник: РБ Спорт
Виктор Онопко
РПЛ
ФК Ростов
ФК Спартак (Москва)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 25 19 4 2 65-13 61
2
 Ростов 25 14 8 3 44-32 50
3
 Спартак 25 14 7 4 55-32 49
4
 ЦСКА 25 14 6 5 46-23 48
5
 Ахмат 25 12 4 9 36-33 40
6
 Краснодар 25 11 6 8 53-41 39
7
 Динамо 25 11 6 8 43-35 39
8
 Оренбург 25 12 3 10 48-48 39
9
 Сочи 25 10 4 11 35-45 34
10
 Локомотив 25 9 5 11 42-42 32
11
 Урал 25 7 5 13 27-41 26
12
 Кр. Советов 25 6 7 12 25-40 25
13
 Пари НН 25 6 4 15 27-49 22
14
 Факел 25 3 12 10 31-45 21
15
 Химки 25 4 5 16 24-57 17
16
 Торпедо 25 3 4 18 19-44 13
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6.05 14:00
Химки – Динамо
 - : -
6.05 16:30
Торпедо – Ахмат
 - : -
6.05 19:00
Ростов – Факел
 - : -
7.05 14:00
Пари НН – Урал
 - : -
7.05 16:30
ЦСКА – Оренбург
 - : -
7.05 18:00
Зенит – Спартак
 - : -
7.05 19:00
Краснодар – Кр. Советов
 - : -
8.05 17:00
Локомотив – Сочи
 - : -
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Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 22
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 17
Владимир Писарский

Владимир Писарский

Крылья Советов

 14
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 10
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 9
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 8
И К Ж
Гленн Бейл

Гленн Бейл

Крылья Советов

 24 1 4
Максим Ненахов

Максим Ненахов

Локомотив

 15 1 2
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 9 1 5
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