«Локомотив» и ОАО «РЖД» привлекут ученых-историков для определения точной даты основания клуба

ФК «Локомотив» и ОАО «РЖД» привлекут ученых-историков для определения точной даты основания клуба

В ходе работы в архивах для подготовки материалов к празднованию дня рождения у «Локомотива» возникли сомнения в достоверности называвшейся ранее даты основания клуба в 1922 году. На данный момент не установлена связь между футбольным клубом «Казанской железной дороги» и «Локомотивом», которая могла бы однозначно подтвердить преемственность между командами.

В связи с этим было принято решение о дополнительной проработке вопроса с определением даты основания «Локомотива». Для этого будет организована научная рабочая группа, в которую войдут работники футбольного клуба, представители ОАО «РЖД», а также ученые Института российской истории РАН. Рабочая группа проведет всесторонние исторические исследования для определения точной даты основания ФК «Локомотив».