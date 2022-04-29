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«Локомотив» и ОАО «РЖД» привлекут ученых-историков для определения точной даты основания клуба

Виктория Кравченко
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ФК «Локомотив» и ОАО «РЖД» привлекут ученых-историков для определения точной даты основания клуба

В ходе работы в архивах для подготовки материалов к празднованию дня рождения у «Локомотива» возникли сомнения в достоверности называвшейся ранее даты основания клуба в 1922 году. На данный момент не установлена связь между футбольным клубом «Казанской железной дороги» и «Локомотивом», которая могла бы однозначно подтвердить преемственность между командами.

В связи с этим было принято решение о дополнительной проработке вопроса с определением даты основания «Локомотива». Для этого будет организована научная рабочая группа, в которую войдут работники футбольного клуба, представители ОАО «РЖД», а также ученые Института российской истории РАН. Рабочая группа проведет всесторонние исторические исследования для определения точной даты основания ФК «Локомотив».

ФК Локомотив (Москва)
14
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