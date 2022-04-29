Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на назначение Ральфа Рангника на пост главного тренера сборной Австрии.

«У нас есть поговорка — сначала ты работаешь на имя, а потом оно на тебя. Поэтому Рангнику и верят. У Рангника есть немалые заслуги перед футболом. Ему верят, потому что у него есть имя. Хотя я бы перестал это делать. Я не думаю, что для австрийцев Ральф — это хороший вариант. Он давно уже стал бизнесменом, а не тренером. Консультация? Это же просто невозможно. Например, с «Локомотивом» — он день и ночь работал в «Манчестер Юнайтед». Как он мог консультировать? Пусть он консультирует весь мировой футбол. Сядет, обложится компьютерами и консультирует всех. Надо быть внутри клуба, чтобы понимать ситуацию. Это просто сплошное вранье, на которое ведутся. Рангник — врун. Какие могут быть консультации? Мне кажется, жажда денег для Рангника сейчас превыше всего», — сказал Наумов «СЭ».

По окончании сезона Ральф Рангник покинет пост главного тренера «Манчестер Юнайтед». Его место займет голландский специалист Эрик тен Хаг.

63-летний немецкий специалист вступит в должность в конце мая, когда начнется подготовка к играм Лиги наций против Хорватии, Дании и Франции. Рангник также отметил, что продолжит консультации «Манчестер Юнайтед».

Добавим, что Рангник, который в 2021 году являлся руководителем по спорту и развитию в «Локомотиве», уже работал в Австрии. С 2012 по 2015 год он занимал должность спортивного директора «Ред Булла» (Зальцбург).