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Широков о желании Карреры возглавить «Спартак»: «Каждые полгода возвращается!»

Широков отреагировал на слова Карреры о готовности вернуться в «Спартак»
Сергей Федоров
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Бывший полузащитник сборной России Роман Широков в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на слова Массимо Карреры о желании вернуться в «Спартак».

«Он каждые полгода возвращается! Даже не знаю, реально он любит «Спартак» или за реальные деньги. Наверное, это уже пройденный этап. В одну реку дважды не ходят. Хотя попробовать можно, но не думаю, что сейчас или даже через год это нужно. Оснований пока не вижу», — сказал Широков «СЭ».

Ранее итальянский специалист заявил «РБ Спорт», что с удовольствием возглавил бы красно-белых через год.

Роман Широков
ФК Спартак (Москва)
Массимо Каррера
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