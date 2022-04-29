Широков о желании Карреры возглавить «Спартак»: «Каждые полгода возвращается!»

Бывший полузащитник сборной России Роман Широков в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на слова Массимо Карреры о желании вернуться в «Спартак».

«Он каждые полгода возвращается! Даже не знаю, реально он любит «Спартак» или за реальные деньги. Наверное, это уже пройденный этап. В одну реку дважды не ходят. Хотя попробовать можно, но не думаю, что сейчас или даже через год это нужно. Оснований пока не вижу», — сказал Широков «СЭ».

Ранее итальянский специалист заявил «РБ Спорт», что с удовольствием возглавил бы красно-белых через год.