«Локомотив» и «Бордо» договорились о трансфере центрального защитника Паблу
11:57
«Локомотив» и «Бордо» договорились о трансфере центрального защитника Паблу, сообщает сайт московского клуба.
В случае успешного медосмотра, который состоится 15 января в Барселоне, «Локомотив» подпишет с бразильцем долгосрочный контракт.
Ранее появлялась информация,что за трансфер Паблу «Локомотив» выплатит 2,5 миллиона евро, при этом портал Transfermarkt оценивает футболиста в 8 миллионов.
Жирондинцы приобрели 29-летнего игрока у «Понте Преты» в 2015 году за 2 миллиона евро. В текущем сезоне он провел 13 матчей и забил один гол. Контракт футболиста с «Бордо» истекает 30 июня.
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