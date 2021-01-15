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«Локомотив» и «Бордо» договорились о трансфере центрального защитника Паблу

11:57
Паблу. Фото ФК «Локомотив».
Паблу. Фото ФК «Локомотив».
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«Локомотив» и «Бордо» договорились о трансфере центрального защитника Паблу, сообщает сайт московского клуба.

В случае успешного медосмотра, который состоится 15 января в Барселоне, «Локомотив» подпишет с бразильцем долгосрочный контракт.

Ранее появлялась информация,что за трансфер Паблу «Локомотив» выплатит 2,5 миллиона евро, при этом портал Transfermarkt оценивает футболиста в 8 миллионов.

Жирондинцы приобрели 29-летнего игрока у «Понте Преты» в 2015 году за 2 миллиона евро. В текущем сезоне он провел 13 матчей и забил один гол. Контракт футболиста с «Бордо» истекает 30 июня.

Дополнительная информация:

https://www.fclm.ru/ru/publications/news/23392

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