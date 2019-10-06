«Локомотив» — «Арсенал»: Алексей Миранчук в запасе хозяев. Ломовицкий — в старте гостей
12:46
Стали известны стартовые составы команд на матч 12-го тура чемпионата России «Локомотив» — «Арсенал».
«Локомотив»: Гильерме, Игнатьев, Рыбус, Чорлука, Хеведес, Мурило, Коломейцев, Баринов, Жоау Мариу, Смолов, Эдер.
«Арсенал»: Левашов, Григалава, Беляев, Альварес, Бауэр, Горбатенко, Ткачев, Ломовицкий, Костадинов, Луценко, Кангва.
Матч начнется в 14.00 по московскому времени.
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