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«Локомотив» — «Арсенал»: Алексей Миранчук в запасе хозяев. Ломовицкий — в старте гостей

12:46
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Стали известны стартовые составы команд на матч 12-го тура чемпионата России «Локомотив» — «Арсенал».

«Локомотив»: Гильерме, Игнатьев, Рыбус, Чорлука, Хеведес, Мурило, Коломейцев, Баринов, Жоау Мариу, Смолов, Эдер.

«Арсенал»: Левашов, Григалава, Беляев, Альварес, Бауэр, Горбатенко, Ткачев, Ломовицкий, Костадинов, Луценко, Кангва.

Матч начнется в 14.00 по московскому времени.

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