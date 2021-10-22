«Локомотив» хочет расстаться с Зе Луишем
Как стало известно «СЭ», «Локомотив» попытается продать или отдать в аренду нападающего Зе Луиша в ближайшее трансферное окно.
1 сентября «Локомотив» отзаявил 30-летнего форварда, выбывшего из-за травмы на срок от полутора до двух с половиной месяцев.
Зе Луиш перешел в «Локомотив» в октябре 2020 года из «Порту». В нынешнем сезоне он принял участие в 3 матчах и не отметился результативными действиями.
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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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