Широков: «Пока трансфер Соболева в «Зенит» себя не оправдывает»

Бывший полузащитник «Зенита» Роман Широков прокомментировал игру форварда сине-бело-голубых Александра Соболева.

«Пока трансфер себя не оправдывает. Но надо смотреть, что будет дальше. Мне удалось посмотреть часть матча с Махачкалой — за 20 минут он не отдал ни разу точного паса своему. Может быть, он забьет ключевые мячи. Тот же Артур забил золотой мяч, команда стала чемпионом», — цитирует Широкова «РБ Спорт».

27-летний форвард летом перешел в «Зенит» из «Спартака». С того момента он провел за команду из Санкт-Петербурга 11 матчей, забил два мяча и сделал одну голевую передачу.