«Локомотив» — «Акрон»: время начала матча РПЛ

«Локомотив» и «Акрон» сыграют в чемпионате России 22 марта

«Локомотив» примет «Акрон» в рамках 22-го тура чемпионата России в воскресенье, 22 марта. Матч пройдет на стадионе «РЖД Арена» в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 19.00 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Локомотив» — «Акрон».

Следить за ключевыми событиями игры «Локомотив» — «Акрон» можно в матч-центре на сайте «СЭ».

В прямом эфире трансляцию покажут на телеканале «Матч ТВ» и сайте matchtv.ru, а также на платформах «Кинопоиск» и Okko (в ретрансляции федерального канала).

Чемпионат России. Премьер-лига. 22-й тур.

22 марта, 19:00. РЖД Арена (Москва)

После 21 тура премьер-лиги «Локомотив» набрал 41 очко и занимает третье место в турнирной таблице. «Акрон» с 22 очками располагается на 10-й строчке в чемпионате России.

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