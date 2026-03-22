«Оренбург» — «Спартак»: онлайн-трансляция матча РПЛ

«Оренбург» и «Спартак» встретятся в матче 22-го тура чемпионата России в воскресенье, 23 марта. Игра пройдет на стадионе «Газовик» в Оренбурге и начнется в 13.45 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию встречи оренбуржцев и москвичей.

Чемпионат России. Премьер-лига. 22-й тур.

22 марта, 13:45. Газовик (Оренбург)

За основными событиями и результатом игры «Оренбург» — «Спартак» можно также следить в матч-центре на нашем сайте.

В прямом эфире игру покажет канал «Матч Премьер», трансляция начнется за пять минут до стартового свистка и будет также доступна на сайте matchtv.ru на платной основе.

В 21 туре чемпионата России «Оренбург» набрал 18 очков, «Спартак» — 35 очков. В 21-м туре «Оренбург» проиграл махачкалинскому «Динамо» (0:1), а «Спартак» — «Зениту» (0:2).