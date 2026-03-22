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Гришин: «Зря Баринов покинул «Локо». В ЦСКА он не успевает за Кисляком и Обляковым»

Виталий Айрапетов
Корреспондент
Дмитрий Баринов (в центре).
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Бывший полузащитник ЦСКА Александр Гришин в интервью «СЭ» объяснил, почему новички не вписались в игру армейцев.

— Что происходит с Лусиано? Аргентинец опять ушел с поля без гола. Так и не встроился в игру армейцев?

— Не встроился не только он, но и Баринов, и Рейс. На бумаге они выглядели удачными приобретениями. Многие говорили о том, что теперь-то ЦСКА замахнется на титул. Но... Сейчас я понимаю, почему «Зенит» расстался с Лусиано... Он почти год не забивает в РПЛ. И пока не ясно, когда начнет это делать.

— Что не так с Бариновым в ЦСКА?

— Он просто не успевает по скорости за Обляковым и Кисляком. В ЦСКА Баринов переходил в статусе возможного лидера армейцев. А мы видим обычного футболиста. Зря он покинул «Локомотив». Железнодорожники на него рассчитывали, и он там делал разницу. А в ЦСКА оказался невстроенным в игровой рисунок. Неслучайно его так часто меняют. И, кстати, в победном кубковом матче с «Краснодаром» (3:1) его не было даже в заявке.
Рейс сел в запас. Так что пока новички себя не оправдывают. Им нужно еще сыграться, а времени слишком мало. Скоро уже конец сезона.

— А вы понимаете, почему Челестини перестал верить в Матеуса Алвеса? Может быть, следует вернуться к прежним настройкам, к треугольнику Кисляк — Обляков — Алвес?

— Тут тренерскому штабу виднее. Челестини же сам себе не враг. Схема осталась та же. Значит, Алвес просто проигрывает конкуренцию тому же Облякову. Мы можем только предполагать, почему Матеус перестал входить в планы наставников армейцев. На зимнем турнире он дважды выходил на поле, но выглядел совсем не убедительно... Если игрок не приносит пользу, значит, сидит на лавке. По идее, Алвес сам себе должен задавать вопросы. Обляков значительно сильнее на этой позиции. Вот и вся история.

— Как вам Козлов?

— Да он мне и в «Краснодаре» не особо нравился, и против Махачкалы не слишком убедил. Для меня это не футболист для борьбы за чемпионство. Обыкновенный игрок. Это не Кисляк, не Обляков, не Мойзес по степени влияния на игру, — отметил Гришин.

ЦСКА набрал 39 очков и занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ. В следующем туре московская команда 4 апреля на выезде сыграет с «Акроном».

Александр Гришин о&nbsp;победе ЦСКА над махачкалинским &laquo;Динамо&raquo;.Перспективы Лукина и Данилова. Что с Лусиано? Почему меняют Баринова? Гришин — о победе ЦСКА

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Дмитрий Баринов
Лусиано Гонду
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ФК ЦСКА (Москва)
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«Локомотив» — «Акрон»: время начала матча РПЛ
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 9 6 3 0 14-7 21
2
 Спартак 9 6 1 2 16-7 19
3
 Динамо 9 6 1 2 14-8 19
4
 ЦСКА 9 5 4 0 15-9 19
5
 Зенит 9 6 0 3 19-9 18
6
 Динамо Мх 9 4 0 5 15-16 12
7
 Рубин 9 2 6 1 12-11 12
8
 Балтика 9 3 2 4 14-12 11
9
 Крылья Советов 9 2 5 2 13-14 11
10
 Ахмат 9 2 4 3 13-13 10
11
 Оренбург 9 1 6 2 7-10 9
12
 Ростов 9 2 2 5 10-17 8
13
 Акрон 9 1 5 3 11-18 8
14
 Локомотив 9 1 4 4 8-11 7
15
 Родина 9 1 2 6 10-22 5
16
 Факел 9 0 3 6 6-13 3
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9.10 19:30 Ростов – Акрон - : -
10.10 13:00 Оренбург – Динамо Мх - : -
10.10 15:15 Факел – Локомотив - : -
10.10 17:30 Крылья Советов – Спартак - : -
10.10 19:30 Краснодар – Зенит - : -
11.10 14:00 Ахмат – Балтика - : -
11.10 16:30 ЦСКА – Родина - : -
11.10 19:30 Рубин – Динамо - : -
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ЖК
Г
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 7
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 6
Гамид Агаларов
Гамид Агаларов

Динамо Мх

 5
П
Педро
Педро

Зенит

 4
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Юрий Горшков
Юрий Горшков

Крылья Советов

 3
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 8 1 3
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 8 1 2
Матеус Рейс
Матеус Рейс

ЦСКА

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