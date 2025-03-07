Мостовой: «Рано говорить, что Соболев похоронил карьеру»

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой поделился мнением о карьере нападающего «Зенита» Александра Соболева.

7 марта форвард сине-бело-голубых празднует свой 28-й день рождения.

«У Соболева впереди еще года четыре на высоком уровне. 28 лет — самый расцвет для футболиста. Равно говорить, что Соболев похоронил карьеру. Да, сейчас неудачный период, но все может измениться за два-три матча», — цитирует Мостового «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне Соболев отметился 2 голами и 1 результативной передачей в 18 встречах за «Зенит». Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в 6 миллионов евро.