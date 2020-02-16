Лодыгин едет на третий сбор «Арсенала» и может подписать контракт на полгода

Бывший вратарь «Зенита» Юрий Лодыгин должен присоединиться к тульскому «Арсеналу» в Турции. Оружейники отправятся в Анталью на третий сбор зимы-2020 в понедельник, 17 февраля.

Если тренерский штаб «Арсенала» устроит форма и результаты медосмотра 29-летнего свободного агента Лодыгина, с ним будет подписан контракт. Срок соглашения — полгода.

В «Арсенале» с конца 2019 года рассматривали возможность подписания вратаря в связи с серьезной травмой 25-летнего Егора Шамова, который повредил плечо на тренировке в декабре и после операции пропустит до шести месяцев. Без него во вратарской бригаде туляков остаются 28-летние Михаил Левашов и Артур Нигматуллин, тогда как тренерский штаб считает, что в команде должны быть три равноценных голкипера.

Лодыгин выступал за «Зенит» с 2013-го до конца 2018 года. С питерским клубом он выиграл чемпионат, Кубок и Суперкубок. В его активе — 11 матчей за сборную России.

Сезон-2018/19 голкипер начинал в «Зените», а зимой отправился в «Олимпиакос» и принял участие в 3 матчах (только 2 — в чемпионате Греции). Вратарь стал свободным агентом в начале 2020-го после расставания с турецким клубом «Газиантеп», за который за полгода провел всего 5 матчей (только 2 — в чемпионате страны). (Артем Агапов)