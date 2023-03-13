Live c Быстровым — в 20:00: турнир сборной в Азии, похожие победы «Зенита» и «Спартака»

На канале «Вышли!» очередной прямой эфир с Владимиром Быстровым! Вместе с Максом Алланазаровым они обсудят события 19-го тура РПЛ.

Главные темы: очень похожие по сценарию победы «Зенита» и «Спартака», 100-й мяч Промеса за красно-белых, новая порция судейских вопросов и уменьшающаяся с каждым туром посещаемость.