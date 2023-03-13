Live c Быстровым — в 20:00: турнир сборной в Азии, похожие победы «Зенита» и «Спартака»
На канале «Вышли!» очередной прямой эфир с Владимиром Быстровым! Вместе с Максом Алланазаровым они обсудят события 19-го тура РПЛ.
Главные темы: очень похожие по сценарию победы «Зенита» и «Спартака», 100-й мяч Промеса за красно-белых, новая порция судейских вопросов и уменьшающаяся с каждым туром посещаемость.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|19
|15
|3
|1
|53-9
|48
|
2
|Спартак
|19
|12
|4
|3
|45-22
|40
|
3
|Ростов
|19
|11
|5
|3
|35-27
|38
|
4
|Динамо
|19
|9
|5
|5
|35-24
|32
|
5
|ЦСКА
|19
|9
|5
|5
|34-20
|32
|
6
|Ахмат
|19
|9
|2
|8
|30-29
|29
|
7
|Краснодар
|19
|8
|5
|6
|36-32
|29
|
8
|Оренбург
|19
|9
|1
|9
|38-40
|28
|
9
|Сочи
|19
|8
|4
|7
|29-36
|28
|
10
|Урал
|19
|7
|4
|8
|24-30
|25
|
11
|Кр. Советов
|19
|5
|5
|9
|20-30
|20
|
12
|Локомотив
|19
|5
|4
|10
|24-35
|19
|
13
|Пари НН
|19
|5
|4
|10
|23-34
|19
|
14
|Факел
|19
|1
|11
|7
|24-37
|14
|
15
|Химки
|19
|3
|4
|12
|19-40
|13
|
16
|Торпедо
|19
|1
|4
|14
|9-33
|7
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
|18.03
|12:00
|
Оренбург – Спартак
|- : -
|18.03
|14:15
|
Урал – Динамо
|- : -
|18.03
|16:30
|
Факел – Сочи
|- : -
|18.03
|19:30
|
Локомотив – Краснодар
|- : -
|19.03
|14:00
|
Химки – Ростов
|- : -
|19.03
|16:30
|
Кр. Советов – Ахмат
|- : -
|19.03
|16:30
|
Пари НН – Торпедо
|- : -
|19.03
|19:30
|
ЦСКА – Зенит
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Квинси Промес
Спартак
|16
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|16
|
|
Владимир Писарский
Крылья Советов
|14
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|8
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|8
|
|
Максим Глушенков
Крылья Советов, Локомотив
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Максим Ненахов
Локомотив
|10
|1
|1
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|17
|1
|4
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|7
|1
|3
Новости