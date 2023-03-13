Глушаков — о матче с «Ростовом»: «Очень досадное поражение, незаслуженное»

Полузащитник «Нижнего Новгорода» Денис Глушаков поделился эмоциями от поражения команды в матче 19-го тура РПЛ против «Ростова» (2:1).

«Очень досадное поражение, незаслуженное. Мы неплохо смотрелись, старались, ребята молодцы. Без поражений не бывает побед. Идем дальше, впереди много игр», — сказал Глушаков в своем Telegram-канале.

«Пари НН» располагается на 13-й строчке, набрав 19 очков за 19 матчей. В следующем туре команды сыграет с «Торпедо». Встреча состоится 19 марта.