Литвинов заявил, что мечтает возглавить «Спартак» после завершения карьеры игрока

Полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов заявил о намерении возглавить красно-белый клуб после завершения карьеры футболиста.

«К душе лежит тренерская карьера, а потом уже спокойно пойти следить за коровами. Моя мечта — возглавить «Спартак», это была бы красивая история», — приводит слова Литвинова «РБ Спорт».

В сезоне-2022/23 Литвинов сыграл за «Спартак» 34 матча, в которых забил 3 гола и сделал 4 результативные передачи.