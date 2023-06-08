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Колосков назвал «Динамо» разочарованием завершившегося сезона РПЛ

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Почетный президент РФС и болельщик «Динамо» Вячеслав Колосков назвал бело-голубых разочарованием завершившегося сезона РПЛ.

«Не могу сказать, что меня кто-то удивил в завершившемся сезоне РПЛ. «Ростов» с Карпиным провалил концовку чемпионата. Меня «Динамо» разочаровало. Есть объективные причины, связанные с их провалом, но меня это неприятно удивило. Не знаю, хорошей ли кандидатурой был бы Слуцкий для «Динамо» в качестве главного тренера, не хочу вмешиваться в это дело. Могу сказать, что дело не только в тренере. Из команды после сезона-2021/22 ушли шесть игроков стартового состава, поэтому у «Динамо» и случился такой спад, но, конечно, Йоканович тоже не справился. Я как болельщик «Динамо» верю, что в следующим сезоне клуб будет более сильным. Но для этого надо много сделать — подобрать нужно тренера, как следует укомплектовать состав, обстановку правильную в коллективе создать. Но у «Динамо» есть опыт в этом отношении», — приводит слова Колоскова Metaratings.ru.

На протяжении большей части сезона-2022/23 «Динамо» возглавлял сербский специалист Славиша Йоканович, который был уволен из команды после поражения от «Ахмата» в 27-м туре РПЛ. Бело-голубые завершили сезон на девятом месте в турнирной таблице чемпионата России.

Источник: https://metaratings.ru/news/koloskov-dinamo-razocharovanie-zavershivshegosya-sezona-rpl-257246/
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Вячеслав Колосков
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«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 21 7 2 74-20 70
2
 ЦСКА 30 17 7 6 56-27 58
3
 Спартак 30 15 9 6 60-38 54
4
 Ростов 30 15 8 7 48-44 53
5
 Ахмат 30 15 5 10 51-39 50
6
 Краснодар 30 13 9 8 62-46 48
7
 Оренбург 30 14 4 12 58-55 46
8
 Локомотив 30 13 6 11 54-46 45
9
 Динамо 30 13 6 11 49-45 45
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 Сочи 30 11 5 14 37-54 38
11
 Урал 30 10 6 14 33-45 36
12
 Кр. Советов 30 8 8 14 32-45 32
13
 Пари НН 30 8 6 16 33-50 30
14
 Факел 30 6 12 12 36-48 30
15
 Химки 30 4 6 20 25-67 18
16
 Торпедо 30 3 4 23 22-61 13
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