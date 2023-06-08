Колосков назвал «Динамо» разочарованием завершившегося сезона РПЛ

Почетный президент РФС и болельщик «Динамо» Вячеслав Колосков назвал бело-голубых разочарованием завершившегося сезона РПЛ.

«Не могу сказать, что меня кто-то удивил в завершившемся сезоне РПЛ. «Ростов» с Карпиным провалил концовку чемпионата. Меня «Динамо» разочаровало. Есть объективные причины, связанные с их провалом, но меня это неприятно удивило. Не знаю, хорошей ли кандидатурой был бы Слуцкий для «Динамо» в качестве главного тренера, не хочу вмешиваться в это дело. Могу сказать, что дело не только в тренере. Из команды после сезона-2021/22 ушли шесть игроков стартового состава, поэтому у «Динамо» и случился такой спад, но, конечно, Йоканович тоже не справился. Я как болельщик «Динамо» верю, что в следующим сезоне клуб будет более сильным. Но для этого надо много сделать — подобрать нужно тренера, как следует укомплектовать состав, обстановку правильную в коллективе создать. Но у «Динамо» есть опыт в этом отношении», — приводит слова Колоскова Metaratings.ru.

На протяжении большей части сезона-2022/23 «Динамо» возглавлял сербский специалист Славиша Йоканович, который был уволен из команды после поражения от «Ахмата» в 27-м туре РПЛ. Бело-голубые завершили сезон на девятом месте в турнирной таблице чемпионата России.