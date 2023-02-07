Литвинов о Тавареше и Дуарте: «Надеюсь, что в скором времени они смогут сказать, «Спартак» — их вторая семья»
Игрок «Спартака» Руслан Литвинов рассказал, что думает о новичках команды Алексисе Дуарте и Томаше Тавареше.
— В команде сейчас появилось два новичка: Дуарте и Тавареш. Что можешь о них сказать?
— Ребята постепенно втягиваются в коллектив, а мы им всеми способами помогаем, чтобы этот процесс был проще. Надеюсь, что в скором времени они смогут сказать, что «Спартак» — их вторая семья.
— Кажется, что Дуарте ходит немножко обособленно. Английский он не знает. А по-русски он что-то уже говорит?
— Нет, еще не начал изучать. Мы пытаемся найти к нему подход, выучить слова на его языке, объяснить, как это будет на английском, чтобы можно было подсказывать в игре. Думаю, месяц и уже будет говорить на русском.
— При этом совершенно шикарно говорит Бальде. Интервью дает на русском. Насколько Кейта втянулся?
— Втянулся. Старается, изучает много слов, но фаворит по русскому языку — это Мартинс. Самый настоящий полиглот. Он знает шесть или семь языков и ему настолько все это легко дается. Был случай в Тарасовке, когда у нас был ужин. Он поворачивается к повару и спрашивает: «А это курица». Все проваривается и спрашивают: «Что?». Так что пока что он фаворит в этом плане.
— Когда Джикия говорил про Дуарте, упомянул Жиго, что он тоже не знал языка, что у него лидерские задатки. Действительно Дуарте может стать новым Жиго?
— Надеюсь, да. Поживем — увидим. Надеюсь, все получится.
— Учитывая, что с приходом Дуарте, который рассматривается как игрок основы, тебя тренерский штаб рассматривает уже как центрального полузащитника. Как тебе эта позиция?
— Повторюсь, нет особой роли, где я играю. Главное — быть на поле и помогать в полной мере команде. Но в центре мне нравится больше, эта позиция поинтересней. Посмотрим, как будет.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|17
|13
|3
|1
|47-7
|42
|
2
|Спартак
|17
|11
|3
|3
|40-18
|36
|
3
|Ростов
|17
|10
|5
|2
|32-23
|35
|
4
|Динамо
|17
|8
|5
|4
|33-21
|29
|
5
|ЦСКА
|17
|8
|5
|4
|30-18
|29
|
6
|Ахмат
|17
|8
|2
|7
|27-27
|26
|
7
|Оренбург
|17
|8
|1
|8
|33-37
|25
|
8
|Краснодар
|17
|7
|4
|6
|31-29
|25
|
9
|Сочи
|17
|7
|4
|6
|27-32
|25
|
10
|Урал
|17
|6
|3
|8
|21-28
|21
|
11
|Кр. Советов
|17
|5
|5
|7
|20-25
|20
|
12
|Н. Новгород
|17
|5
|4
|8
|22-29
|19
|
13
|Факел
|17
|1
|10
|6
|21-33
|13
|
14
|Локомотив
|17
|3
|4
|10
|20-34
|13
|
15
|Химки
|17
|3
|3
|11
|16-36
|12
|
16
|Торпедо
|17
|1
|3
|13
|7-30
|6
|3.03
|19:00
|
Факел – Химки
|- : -
|4.03
|14:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|4.03
|16:30
|
Зенит – Н. Новгород
|- : -
|4.03
|16:30
|
Ахмат – Оренбург
|- : -
|4.03
|19:30
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|5.03
|14:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|5.03
|16:30
|
Краснодар – Торпедо
|- : -
|5.03
|19:30
|
Сочи – ЦСКА
|- : -
|Г
|
|
Владимир Сычевой
Крылья Советов
|14
|
|
Квинси Промес
Спартак
|14
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|12
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|16
|1
|3
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|16
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2