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Литвинов о Тавареше и Дуарте: «Надеюсь, что в скором времени они смогут сказать, «Спартак» — их вторая семья»

Литвинов рассказал, что думает о Тавареше и Дуарте
Артем Калинин
Шеф отдела эксклюзивной информации
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Игрок «Спартака» Руслан Литвинов рассказал, что думает о новичках команды Алексисе Дуарте и Томаше Тавареше.

— В команде сейчас появилось два новичка: Дуарте и Тавареш. Что можешь о них сказать?

— Ребята постепенно втягиваются в коллектив, а мы им всеми способами помогаем, чтобы этот процесс был проще. Надеюсь, что в скором времени они смогут сказать, что «Спартак» — их вторая семья.

— Кажется, что Дуарте ходит немножко обособленно. Английский он не знает. А по-русски он что-то уже говорит?

— Нет, еще не начал изучать. Мы пытаемся найти к нему подход, выучить слова на его языке, объяснить, как это будет на английском, чтобы можно было подсказывать в игре. Думаю, месяц и уже будет говорить на русском.

— При этом совершенно шикарно говорит Бальде. Интервью дает на русском. Насколько Кейта втянулся?

— Втянулся. Старается, изучает много слов, но фаворит по русскому языку — это Мартинс. Самый настоящий полиглот. Он знает шесть или семь языков и ему настолько все это легко дается. Был случай в Тарасовке, когда у нас был ужин. Он поворачивается к повару и спрашивает: «А это курица». Все проваривается и спрашивают: «Что?». Так что пока что он фаворит в этом плане.

— Когда Джикия говорил про Дуарте, упомянул Жиго, что он тоже не знал языка, что у него лидерские задатки. Действительно Дуарте может стать новым Жиго?

— Надеюсь, да. Поживем — увидим. Надеюсь, все получится.

— Учитывая, что с приходом Дуарте, который рассматривается как игрок основы, тебя тренерский штаб рассматривает уже как центрального полузащитника. Как тебе эта позиция?

— Повторюсь, нет особой роли, где я играю. Главное — быть на поле и помогать в полной мере команде. Но в центре мне нравится больше, эта позиция поинтересней. Посмотрим, как будет.

Руслан Литвинов
ФК Спартак (Москва)
Алексис Дуарте
Томаш Тавареш
0
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Тихонов считает, что «Спартак» может противостоять «Зениту»

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И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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30 тур
3.03 19:00
Факел – Химки
 - : -
4.03 14:00
Спартак – Урал
 - : -
4.03 16:30
Зенит – Н. Новгород
 - : -
4.03 16:30
Ахмат – Оренбург
 - : -
4.03 19:30
Ростов – Локомотив
 - : -
5.03 14:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
5.03 16:30
Краснодар – Торпедо
 - : -
5.03 19:30
Сочи – ЦСКА
 - : -
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Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Крылья Советов

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
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Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
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