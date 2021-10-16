Литвинов — о матче с «Динамо»: «Не важно, кто забил. Главное - результат»

Полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов прокомментировал результат матча 11-го тура Тинькофф РПЛ против «Динамо» (2:2).

— Что за потасовка была на поле?

— Это футбол. Нахлынули эмоции, ну и все налетели. Потом все нормально.

— Какое настроение было в раздевалке?

— Сейчас уже будем думать о следующей игре. У нас тяжелый цикл. «Лестер» - сильная команда. Предыдущие игры надо забывать и готовиться дальше.

— «Лестер» обыграл «Манчестер Юнайтед». Обсуждали это?

— Нет. У нас впереди цикл подготовки, будем смотреть. Есть силы, есть эмоции.

— Получается, лидеры на поле вырвали эту ничью…

— Все ребята схватили это. Поняли, что надо заводить и держать. Мы начали играть вперед.

— Когда забивают защитники, а не нападающие не возникают вопросы?

— Нет. Не важно, кто забил. Главное - результат, — сказал Литвинов «СЭ».

«Спартак» занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата России с 17 очками в 11 матчах. «Динамо» идет на третьей строчке с 20 очками в 11 играх.