Грулев заявил, что со стороны «Спартака» не было провокации
Нападающий «Динамо» Вячеслав Грулев высказался о потасовке в матче 11-го тура Тинькофф РПЛ со «Спартаком» (2:2). Инцидент произошел в концовке первого тайма.
«Стычка с игроками «Спартака? Ничего особенного. Обычный игровой момент. Со стороны «Спартака» провокации не было», — цитирует Грулева «РБ Спорт».
«Спартак» отыгрался в концовке матча благодаря голам Георгия Джикии и Самюэля Жиго. У «Динамо» забивали Иван Ордец и Константин Тюкавин.
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Дополнительная информация:
https://bookmaker-ratings.ru/news/vyacheslav-grulev-sty-chka-so-storony-spartaka-provokatsii-ne-by-lo/
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