Лидер первенства молодежки «Динамо» сыграло вничью с ЦСКА

ЦСКА и «Динамо» сыграли вничью в матче 14-го тура первенства молодежных команд РПЛ — 1:1. Бело-голубые сохранили лидерство в таблице с 32 очками. ЦСКА набрал 26 очков, упустив шанс обойти «Спартак», «Крылья Советов» и «Тамбов» и выйти на вторую строчку.

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14-й тур

ЦСКА (Москва) — «Динамо» (Москва) — 1:1 (0:0)

Голы: Яковлев, 58 (1:0). Денисов, 63 (1:1).