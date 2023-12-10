«Краснодар» сыграет с ЦСКА в 18-м туре российской премьер-лиги (РПЛ) в воскресенье, 10 декабря. Матч пройдет на стадионе «Арена Краснодар» в Краснодаре и начнется в 19.45 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую-онлайн трансляцию встречи. Ключевые события встречи «Краснодар» — ЦСКА будут доступны в матч-центре на нашем сайте. Трансляцию в прямом эфире покажут бесплатно телеканал «Матч ТВ» и сайт matchtv.ru. Также следить за игрой можно на платных онлайн-сервисах «Кинопоиск» и Okko.

Краснодарский клуб с 35 очками занимает 2-е место в турнирной таблице премьер-лиги. Отставание от лидирующего «Зенита» составляет 1 балл. Команда Владимир Федотов с 28 очками располагается на 7-й строчке.

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