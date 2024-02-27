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27 февраля, 11:45

Личка заявил, что «Динамо» не будет играть в осторожный футбол: «Я так не хочу»

Константин Алексеев
Шеф отдела футбола
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Марцел Личка.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка в интервью «СЭ» объяснил, почему он старается, чтобы команда играла в зрелищный футбол.

— Рискованный футбол — это ваша установка? «Оренбург» же при вас тоже оставлял много пространства сзади.

— Да, иногда мы рисковали. Но риск должен быть оправданным — нужно играть умно, не прессинговать чересчур высоко, защитники должны держаться компактно и разговаривать с игроками впереди них.

При этом не стоит ожидать от меня, что я буду играть в осторожный футбол: восемь-девять человек сзади, две-три контратаки — и, может, забьем. Я так не хочу. Я фанат футбола, я люблю его. Когда я прихожу на стадион, я хочу увидеть две команды, которые играют в футбол. Если они будут стоять на своей половине поля, за 20 минут интерес пропадет. Поэтому я бы хотел, чтобы наша игра была атакующей, радовала болельщиков. При этом надо уметь играть на результат и иногда, когда ты ведешь 1:0 или 2:0, умнее действовать в защите. Переключение из атаки в оборону — это была тоже одна из больших проблем команды. Все хотели атаковать, а вот отработать назад уже желания меньше.

— Можно ли сказать, что атакующий футбол — это способ достижения результата, а не только дань уважения болельщикам и красивому футболу?

Для победы ты должен быть опаснее соперника. Если будешь играть пассивно на своей половине против таких команд, как ЦСКА, «Спартак», «Краснодар» с индивидуально очень сильными игроками, то, когда они забьют и выйдут вперед, ты не сможешь на это отреагировать. Ты научишь команду только защищаться, но не атаковать. Надо искать баланс, — сказал Личка «СЭ».

Чешский специалист возглавил «Динамо» летом 2023 года. После 18 туров бело-голубые с 32 очками занимают третье место в турнирной таблице РПЛ.

Полностью интервью Марцела Лички читайте на сайте «СЭ».

Футбол
ФК Динамо (Москва)
Марцел Личка
4
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 20 11 6 3 30-17 39
2
 Зенит 19 11 4 4 35-17 37
3
 Динамо 19 9 8 2 31-23 35
4
 ЦСКА 20 8 8 4 34-25 32
5
 Спартак 19 9 4 6 27-24 31
6
 Локомотив 19 8 7 4 30-25 31
7
 Рубин 19 8 5 6 18-22 29
8
 Кр. Советов 20 8 5 7 36-31 29
9
 Ростов 20 7 6 7 28-30 27
10
 Пари НН 19 7 4 8 16-17 25
11
 Факел 19 5 7 7 16-20 22
12
 Ахмат 19 5 5 9 19-23 20
13
 Урал 19 5 4 10 18-29 19
14
 Оренбург 19 3 7 9 20-29 16
15
 Балтика 19 3 5 11 12-24 14
16
 Сочи 19 3 3 13 17-31 12
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30 тур
8.03 14:00
Кр. Советов – ЦСКА
 0 : 2
8.03 18:30
Ростов – Краснодар
 2 : 1
9.03 14:00
Урал – Зенит
 - : -
9.03 16:30
Рубин – Пари НН
 - : -
9.03 19:00
Динамо – Ахмат
 - : -
10.03 14:00
Оренбург – Балтика
 - : -
10.03 16:30
Локомотив – Сочи
 - : -
10.03 19:00
Спартак – Факел
 - : -
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Зенит

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Краснодар

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Бенхамин Гарре

Крылья Советов

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П
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Спартак

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Максим Глушенков

Локомотив

 6
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Константин Тюкавин

Динамо

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И К Ж
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Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 15 1 3
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Оренбург

 16 1 5
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