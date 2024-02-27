Личка заявил, что «Динамо» не будет играть в осторожный футбол: «Я так не хочу»

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка в интервью «СЭ» объяснил, почему он старается, чтобы команда играла в зрелищный футбол.

— Рискованный футбол — это ваша установка? «Оренбург» же при вас тоже оставлял много пространства сзади.

— Да, иногда мы рисковали. Но риск должен быть оправданным — нужно играть умно, не прессинговать чересчур высоко, защитники должны держаться компактно и разговаривать с игроками впереди них.

При этом не стоит ожидать от меня, что я буду играть в осторожный футбол: восемь-девять человек сзади, две-три контратаки — и, может, забьем. Я так не хочу. Я фанат футбола, я люблю его. Когда я прихожу на стадион, я хочу увидеть две команды, которые играют в футбол. Если они будут стоять на своей половине поля, за 20 минут интерес пропадет. Поэтому я бы хотел, чтобы наша игра была атакующей, радовала болельщиков. При этом надо уметь играть на результат и иногда, когда ты ведешь 1:0 или 2:0, умнее действовать в защите. Переключение из атаки в оборону — это была тоже одна из больших проблем команды. Все хотели атаковать, а вот отработать назад уже желания меньше.

— Можно ли сказать, что атакующий футбол — это способ достижения результата, а не только дань уважения болельщикам и красивому футболу?

— Для победы ты должен быть опаснее соперника. Если будешь играть пассивно на своей половине против таких команд, как ЦСКА, «Спартак», «Краснодар» с индивидуально очень сильными игроками, то, когда они забьют и выйдут вперед, ты не сможешь на это отреагировать. Ты научишь команду только защищаться, но не атаковать. Надо искать баланс, — сказал Личка «СЭ».

Чешский специалист возглавил «Динамо» летом 2023 года. После 18 туров бело-голубые с 32 очками занимают третье место в турнирной таблице РПЛ.

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