Личка оценил перспективы голкипера-новичка Кудравца: «Лещук и Шунин не дают поводов их менять»

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка в интервью «СЭ» рассказал о шансах новичка команды голкипера Андрея Кудравца пробиться в основной состав.

— Единственный зимний новичок — 20-летний Кудравец. Третий сильный голкипер в составе — не перебор?

— Да, сейчас ситуация, когда у нас три вратаря, которые хотят выходить в составе. Андрей — молодой и перспективный парень. Посмотрим, как у него пойдет, но я обо всем буду говорить с Димой. Лещук и Шунин не дают поводов их менять. А Кудравец входит в новый коллектив, хочет показать себя, станем следить за ним. Будет бой, конкуренция, — сказал Личка «СЭ».

«Динамо» объявило о переходе 20-летнего белоруса летом прошлого года. Футболист присоединился к команде во время зимней паузы в РПЛ. Ранее Кудравец играл за БАТЭ. Также на его счету 2 матча за сборную Белоруссии.

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