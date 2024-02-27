Личка объяснил, с помощью какого решения удалось закончить безголевую серию Тюкавина

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка в интервью «СЭ» рассказал, что помогло прервать безголевую серию форварда бело-голубых Константина Тюкавина.

— У Тюкавина сезон шел по выраженной синусоиде. Начал он с трех голов, потом 11 матчей засухи, затем в каждом из шести матчей по голу. Много пришлось работать с ним, чтобы преодолеть спад?

— С моей стороны — нет. Он всегда после тренировок остается, бьет, работает над собой. Из 25 игр, что мы провели, он сыграл в стартовом составе 19. Мне не понравились из них четыре матча. Получается, 15 — хорошо, это 70 процентов. Я доволен его работой. Понятно, нападающий должен забивать голы. Когда ты не забиваешь — помогай, работай в прессинге, отдавай передачи. Если не забиваешь три-четыре игры — это же не значит, что ты плохо играешь. С другой стороны, может быть так, что футболист забивает, но его не видно все остальные 90 минут. В двух-трех матчах его можно было заменять раньше, но я дал ему еще один шанс. Там не получилось — я сказал: «Окей, достаточно времени, Тюка, надо садиться отдыхать».

— После этого пошло лучше?

— Да, как раз после этого он и начал забивать. Перезагрузился.

— Может, мешали мысли про контракт — продлевают его или нет?

— Думаю, это могло быть так. Он же молодой парень, ему 21 год. Можно говорить: «Нет, Марцел, все хорошо, я спокоен». Но когда тебе звонит агент, потом звонят из клуба... Это тоже имеет влияние на тебя. Ты можешь не соглашаться с этим, но это так, — сказал Личка «СЭ».

В текущем сезоне 21-летний нападающий провел 23 матча за «Динамо», забил 9 мячей и отдал 6 голевых передач. В декабре он продлил контракт с бело-голубыми до 2028 года.

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