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Сегодня, 19:44

Личка: «Тюкавин очень помог команде в матче со «Спартаком»

Артем Бухаев
Корреспондент
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Главный тренер «Динамо» Марцел Личка оценил игру Константина Тюкавина в матче 9-го тура РПЛ со «Спартаком» (2:2).

«Как говорит мой армейский друг, вратарь должен быть стеной, а форвард забивать мячи. Второй гол Тюкавина — прекрасно зацепился, развернулся, это мастерство. Он очень помог команде», — сказал Личка на пресс-конференции.

«Спартак» продлил серию без поражений в РПЛ до восьми матчей — 4 победы и 4 ничьих. Команда Деяна Станковича набрала 16 очков и занимает 5-е место в таблице РПЛ. «Динамо» с 17 очками — на 4-й строчке.

28 сентября «Спартак» сыграет в гостях с «Локомотивом», московское «Динамо» 29-го числа отправится в гости к махачкалинскому «Динамо».

Константин Тюкавин
ФК Динамо (Москва)
ФК Спартак (Москва)
Марцел Личка
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 Краснодар 9 6 3 0 16-5 21
3
 Локомотив 8 6 0 2 19-12 18
4
 Динамо 9 5 2 2 17-10 17
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 Спартак 9 4 4 1 13-6 16
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 ЦСКА 9 4 2 3 16-6 14
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 Ростов 9 3 3 3 13-15 12
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 Рубин 9 3 2 4 12-15 11
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 Динамо Мх 9 2 4 3 4-7 10
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