Личка: «Динамо» могло победить, но у «Спартака» хороший вратарь»

Главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка оценил результат матча 9-го тура РПЛ со «Спартаком» (2:2).

— Во втором тайме была ровная игра. К сожалению, произошел момент с красной карточкой. Да, он помог нам эмоционально. Мы хотели искать ничью. Очень рад тому, что случилось. В последние 15 минут команда искала свои очки, мы вообще могли победить. Но у «Спартака» хороший вратарь.

«Динамо» с 17 очками располагается на 4-й строчке в турнирной таблице чемпионата России. 29 сентября московская команда отправится в гости к махачкалинскому «Динамо».