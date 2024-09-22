«Пари НН» — «Локомотив»: ничья после первого тайма

«Пари НН» и «Локомотив» обменялись голами в первом тайме матча 9-го тура чемпионата России — 1:1.

На 20-й минуте отличился нападающий железнодорожников Дмитрий Воробьев, который в дальнейшем получил желтую карточку. Через 6 минут счет сравнял Хуан Боселли.

Игра проходит на стадионе «Нижний Новгород». «СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Пари НН» — «Локомотив».