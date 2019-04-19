"Лежачего Соловчука били долго. Из его головы сочилась кровь". На суде Кокорина и Мамаева зачитали показания полицейских

В Пресненском суде Москвы во время слушания по существу дела футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева были заслушаны показания полицейских Пресненского района об избитом водителе Виталии Соловчуке. Сотрудники оценили его состояние утром 8 октября 2018 года после инцидента на 2-й Брестской улице у клуба "Эгоист" и гостиницы "Пекин", после которого шофер отъехал к театру "Сатиры".

Кокорин, Мамаев, брат форварда "Зенита" Кирилл Кокорин и друг полузащитника "Краснодара", детский тренер Александр Протасовицкий обвиняются по статьям УК РФ "побои" и "хулиганство". Утром 8 октября 2018 года они стали участниками двух драк в центре Москвы, в первой у ночного клуба пострадал водитель ведущей Первого канала Ольги Ушаковой Виталий Соловчук, во второй – в кафе чиновник Минпромторга Денис Пак и гендиректор НАМИ Сергей Гайсин.

Из показаний полицейского-водителя Пресненского района Токонаева:

– Возле автомобиля никого не было. У Соловчука были раны и синяки, а также кровотечения. Соловчук припарковался на свободном месте, во время ожидания ведущей Первого канала, возле 7-8 часов. Он услышал звук удара по стеклу и вышел осмотреть и спросить, что хотят сделать ребята. Молодые люди стали избивать Соловчука. Он с ними ранее не был знаком. Соловчук пояснял, что били коленом по носу и повредили ногу. Соловчук также заметил, что у него были повреждения связок колена и их ему заново повредили.

Из показаний полицейского-водителя Пресненского района Калинниковой:

– Приступила к работе 8 октября. В 8 часов 18 минут возле театра "Сатиры" на водительском месте автомобиля увидели мужчину в крови, Виталия Соловчука. (Описывает те же повреждения.) Он сообщил, что его без причин начали избивать, нанося удары по голове. Он подтвердил, что слово петух не произносил. Вызвали наряд МВД по Пресненскому району, Соловчуку оказали помощь, пришла Ушакова (владелица автомашины, ведущая Первого канала Ольга Маслий-Ушакова).

Из показаний полицейского-водителя Пресненского района Воеводина:

– Заметили припаркованный автомобиль, в котором был мужчина в крови. Заметили на автомобиле много трещин и кровавых пятен. Вблизи находились двое сотрудников автопатруля, которые сообщили, что Соловчука избили. У него было несколько гематом, ссадин и опухлость. Никаких оскорбительных фраз он не говорил, в чем точно уверен. Соловчук подтвердил, что ему сломали нос, били продолжительное время, когда он лежал. Подтвердил, что ранее у него была порвана связка (колена). В момент общения жаловался на сильную боль головы, откуда сочилась кровь. (Арман Мкртчян)

Суд Кокорина и Мамаева: live!