Левитин заявил, что вопрос об отмене карты болельщика на данный момент не стоит

Помощник президента РФ Игорь Левитин заявил, что вопрос об отмене карты болельщика (Fan ID) на матчах РПЛ на текущий момент не стоит.

«Вопрос об отмене карты болельщика сегодня не стоит, — приводит ТАСС слова Левитина. — Система работает. Если есть сложности с оформлением, то нужно их решить».

С 1 декабря 2022 года действие закона о введении персонифицированной карты болельщика для доступа на соревнования распространилось на все 16 стадионов клубов РПЛ.