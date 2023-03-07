Гаврилов: «Игроки «Зенита» будут фраерами, если растеряют такое преимущество»

Бывший полузащитник «Спартака» Юрий Гаврилов считает, что чемпионская интрига в чемпионате России еще сохраняется.

«Сейчас трудно сказать, закончилась чемпионская гонка или нет. Мы же не знаем, как «Спартак» будет играть, как «Зенит» будет играть. Вдруг одни начнут выигрывать, а другие проигрывать? Вон в Италии «Наполи» проиграл разок, и уже пошли разговоры, что его задел можно ликвидировать. Там 15 очков стало. И у нас все возможно. Футбол — дело такое», — приводит «РБ Спорт» слова Гаврилова.

Также он оценил вероятность того, что «Зенит» может потерять преимущество.

«Ну, они, грубо говоря, будут фраерами, если растеряют такое преимущество. Так же, как и «Наполи». Хотя «Наполи», мне кажется, уже никто не помешает — там отрыв большой. А вот «Зениту» еще нужно постараться», — добавил специалист.

«Зенит» с 45 очками лидирует в турнирной таблице РПЛ. «Спартак» расположился на второй позиции, набрав 37 очков.