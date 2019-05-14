Левашов интересен "Зениту"

Как стало известно "СЭ", вратарь тульского "Арсенала" Михаил Левашов попал в сферу интересов "Зенита". Недавно 27-летний футболист продлил контракт с туляками до 2021 года.

В нынешнем сезоне Левашов провел в премьер-лиге 14 матчей и пропустил 16 мячей. В конце марта он получил травму в игре с "Крыльями" и выбыл на полтора месяца.

Ранее "СЭ" сообщал об интересе питерского клуба к вратарю "Анжи" Юрию Дюпину.

Юрий Дюпин: "Слышал, что мной интересуется "Зенит". Но пока никакой конкретики" // Все о трансферах – здесь