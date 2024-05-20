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20 мая, 20:02

Лепехин верит в чемпионство «Зенита» по итогам сезона РПЛ

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Ветеран «Зенита» Константин Лепехин поделился мнением о развязке чемпионской гонки в РПЛ.

— Для вас «Динамо» — очевидный фаворит золотой гонки или допускаете неожиданности?

— У меня есть надежда, что «Зенит» выиграет золото. Пока все не решено окончательно, такие шансы есть. Предполагать сейчас можно что угодно, но я понимаю, что такая вероятность очень мала. Три тура назад вероятность чемпионства у питерцев была выше.

— Удивлены, что «Зенит» допустил такую ситуацию?

— Команда Семака допускала эту ситуацию с самого начала нынешнего сезона. Это не за два матча произошло. Все к этому шло. Мы видели, что другие команды теряли очки так же исправно, как и в предыдущие годы. Но питерцы в не свойственной себе манере сами потеряли много очков. Я смотрел статистику, так за последние годы чемпион никогда не набирал так мало очков, — приводит слова Лепехина издание «Евро-Футбол.Ру».

На данный момент «Динамо» занимает первое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 56 очков. Идущий вторым «Зенит» отстает от бело-голубых на 2 очка. Тройку лучших замыкает «Краснодар» (53).

Источник: евро-футбол.ру
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Динамо 29 16 8 5 53-38 56
2
 Зенит 29 16 6 7 50-26 54
3
 Краснодар 29 15 8 6 44-29 53
4
 Локомотив 29 13 11 5 49-37 50
5
 Спартак 29 14 7 8 41-32 49
6
 ЦСКА 29 11 12 6 54-40 45
7
 Ростов 29 12 7 10 42-44 43
8
 Рубин 29 11 8 10 30-37 41
9
 Кр. Советов 29 11 7 11 45-43 40
10
 Ахмат 29 10 5 14 33-43 35
11
 Урал 29 7 9 13 30-44 30
12
 Оренбург 29 7 9 13 34-41 30
13
 Факел 29 6 11 12 20-31 29
14
 Пари НН 29 8 5 16 28-50 29
15
 Балтика 29 7 5 17 32-39 26
16
 Сочи 29 5 8 16 36-47 23
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18.05 14:00
Динамо – Кр. Советов
 4 : 1
18.05 16:30
Локомотив – Факел
 2 : 0
18.05 19:00
Сочи – Краснодар
 2 : 3
19.05 12:00
Урал – Оренбург
 3 : 3
19.05 14:15
Спартак – Рубин
 3 : 1
19.05 16:30
Ростов – Балтика
 2 : 1
19.05 19:00
Ахмат – Зенит
 1 : 5
20.05 20:00
Пари НН – ЦСКА
 2 : 6
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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 21
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Константин Тюкавин

Динамо

 15
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 14
П
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Максим Глушенков

Локомотив

 15
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 9
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Маркус Вендел

Зенит

 8
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да Силва Виллиан Роша

да Силва Виллиан Роша

ЦСКА

 23 1 9
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Виктор Александров

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