Лепехин: «Уход Клаудиньо для такой команды, как «Зенит», не должен создавать каких-то проблем»

Бывший игрок «Зенита» Константин Лепехин поделился мнением о возможном уходе полузащитника Клаудиньо из петербургского клуба.

«Безусловно, были футболисты сильнее, но нужно сказать, что Клаудиньо — это футболист высокого уровня по российским меркам. Как бы там ни было, но он приносил пользу команде, было много ярких игр и моментов с его стороны. Уход одного футболиста для такой команды, как «Зенит», в данной ситуации не должен создавать каких-то проблем. Поскольку участвует клуб сейчас только во внутренних соревнованиях. Безусловно, когда-то будут моменты, когда «Зенит» не будет на первом месте, но это не будет никак связано с уходом Клаудиньо», — приводит слова Лепехина Betonmobile.ru.

Ранее издание Goal сообщило, что на этой неделе «Палмейрас» проведет переговоры с агентами Клаудиньо и «Зенитом». Текущий контракт бразильца с питерским клубом рассчитан до лета 2027 года.

Однако футбольный агент Фернандо Гарсия, который представляет интересы Клаудиньо, в комментарии для «СЭ» опроверг информацию о возможном уходе футболиста в «Палмейрас».