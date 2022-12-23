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Сегодня, 05:26

Лепехин: «Уход Клаудиньо для такой команды, как «Зенит», не должен создавать каких-то проблем»

Сергей Разин
корреспондент
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Бывший игрок «Зенита» Константин Лепехин поделился мнением о возможном уходе полузащитника Клаудиньо из петербургского клуба.

«Безусловно, были футболисты сильнее, но нужно сказать, что Клаудиньо — это футболист высокого уровня по российским меркам. Как бы там ни было, но он приносил пользу команде, было много ярких игр и моментов с его стороны. Уход одного футболиста для такой команды, как «Зенит», в данной ситуации не должен создавать каких-то проблем. Поскольку участвует клуб сейчас только во внутренних соревнованиях. Безусловно, когда-то будут моменты, когда «Зенит» не будет на первом месте, но это не будет никак связано с уходом Клаудиньо», — приводит слова Лепехина Betonmobile.ru.

Ранее издание Goal сообщило, что на этой неделе «Палмейрас» проведет переговоры с агентами Клаудиньо и «Зенитом». Текущий контракт бразильца с питерским клубом рассчитан до лета 2027 года.

Однако футбольный агент Фернандо Гарсия, который представляет интересы Клаудиньо, в комментарии для «СЭ» опроверг информацию о возможном уходе футболиста в «Палмейрас».

Источник: https://betonmobile.ru/lepehin-zayavil-chto-uhod-klaudino-ne-sozdast-nikakih-problem-zenitu
Клаудиньо
Константин Лепехин
ФК Зенит
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3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
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 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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Зенит – Н. Новгород
 - : -
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3.03 00:00
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 - : -
3.03 00:00
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