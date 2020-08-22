Леонид Слуцкий: «У Макарова скорострельность как у Павла Буре»

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий поделился впечатлениями от победы над ЦСКА в матче 4-го тура Тинькофф-РПЛ (2:1). Победный мяч провел Денис Макаров на 92-й минуте.

— Нам очень долго не везло, причем при таких фатальных обстоятельствах, — сказал Слуцкий в эфире «Матч премьер». — Но сегодня удача была на нашей стороне. Ключевой момент встречи — когда дюпин совершил двойное спасение. Понятно, что сработала старая футбольная истина, но мы тоже проделали много работы для того, чтобы заслужить эту удачу.

До того, как счет был открыт, в первом тайме очень был закрытый футбол. Потом забили гол, и тут же пропустили ответный. Понятно, что ЦСКА больше контролировал мяч, особенно в первом тайме. Мы обязаны были перехватить инициативу, в связи с тем, что у нас был лишние сутки на восстановление. И действительно — второй тайм, на мой взгляд, прошел уже в обоюдоострой игре. И мы подолгу контролировали ход встречи.

Макаров долго пристреливался, бил не один раз и не два. Часто у него что-то не получалось: то опорная нога поехала, то в защитника попадал, но в нужный момент в самой концовке сильно положил в самый угол. Мы ждали что что-то подобное на тренировках.

У Макарова скорострельность как у Павла Буре, поэтому он бьет очень часто из различных положений. Когда-то эти удары неоправданные, но когда-то они приводят к голам, как сегодня.