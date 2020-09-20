Леонид Слуцкий: «Спартак» — особый соперник для любой команды»
16:28
Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий поделился ожиданиями от матча 8-го тура Тинькофф-РПЛ против «Спартака».
— «Спартак» — большая команда, — сказал Слуцкий в эфире «Матч премьер». — И, исходя из этой логики, «Спартак» — особый соперник для любой команды. Но если мы ищем какие-то скрытые смыслы, то я не могу их обнаружить.
— Как оцените физическое состояние команды?
— Посмотрим. У нас была непростая кубковая встреча, поэтому посмотрим.
— Что с Дюпиным?
— Он готовится, но пока, к сожалению, не поправился.
Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 8-й тур. «Рубин» — «Спартак» и другие матчи