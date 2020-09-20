Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий поделился ожиданиями от матча 8-го тура Тинькофф-РПЛ против «Спартака».

— «Спартак» — большая команда, — сказал Слуцкий в эфире «Матч премьер». — И, исходя из этой логики, «Спартак» — особый соперник для любой команды. Но если мы ищем какие-то скрытые смыслы, то я не могу их обнаружить.

— Как оцените физическое состояние команды?

— Посмотрим. У нас была непростая кубковая встреча, поэтому посмотрим.

— Что с Дюпиным?

— Он готовится, но пока, к сожалению, не поправился.