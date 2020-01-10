Леонид Слуцкий: «Какие позиции надо усилить «Рубину»? Ну какой смысл говорить?»

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий отметил, что сейчас нет смысла говорить о том, какие позиции следует укрепить казанцам. По его словам, каждый футболист получит шанс проявить себя.

— Какие позиции надо усилить? Ну какой смысл говорить? — сказал Слуцкий. — У нас послезавтра начинается сбор, я сейчас скажу позиции, а как себя будут чувствовать люди, играющие на этих позициях?

Представьте в вашем издании говорят: мы хотим заменить пару корреспондентов. Один, который в этом регионе, другой — там. Какой смысл? Пока у каждого игрока «Рубина» будет возможность проявить себя на сборе.