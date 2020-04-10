Леонид Слуцкий: «Головин ближе к переходу в «ПСЖ», чем в «Челси»

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий рассказал, куда может перейти полузащитник «Монако» Александр Головин, с которым специалист работал в ЦСКА.

— Когда Головин перейдет в большой европейский клуб? Он может перейти в любой большой европейский топ-клуб в любой момент, — сказал Слуцкий в видео на Youtube-канале «Красава». — Потому что, как складывается его карьера, в «Монако» в первом сезоне у него была травма, у команды был тяжелый сезон, поменяли несколько тренеров... Поэтому, например, в первый сезон он никак не мог перейти куда-то из «Монако». Второй сезон — да, зимой, всегда очень трудно куда-то переходить. Очень скомканный сезон, смена тренеров. Если сейчас, конечно, ситуация непонятная. Учитывая, что «Монако» начал подниматься, и Головин там самый прогрессирующий игрок, стабильно играет. Если летнее трансферное окно будет нормальным, то уже можно было ему пользоваться им для перехода, но здесь сложно делать прогнозы. Жизнь в мировом футболе и мировой экономике немного подорвана.

Куда ближе Головин — к «Челси» или «ПСЖ»? Я думаю, что он ближе все-таки к французской лиге, потому что легче наблюдать. «ПСЖ» настолько доминирует на французском рынке, поэтому если они захотят, то смогут побыстрее этот трансфер произвести.