Леонид Калошин: "ВАР в следующем сезоне РПЛ? Ситуация в подвешенном состоянии"

Глава проекта по внедрению ВАР в России Леонид Калошин сказал, что вопрос об использовании в чемпионате страны в сезоне-2019/20 этой технологии.

– Не говорю, что в новом сезоне в РПЛ обязательно будет ВАР, - сказал Калошин. - Для этого должны быть соответствующие ресурсы и финансирование. На следующий сезон ситуация в подвешенном состоянии.

Есть ли дедлайн? Как такового нет. Но с каждым днем поезд уходит все дальше, и догнать его нереально. Если вдруг мы не успеем к первому туру, а успеем к 10-му – почему бы не воспользоваться?

– Честно ли это?

– Ну, хорошо, а проводить четвертьфинал Кубка России без ВАР а полуфинал с ВАР – честно? (Андрей Михайлов)

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