Леонид Калошин: "На первый год децентрализованный метод ВАР будет дешевле. Но не в перспективе"

Глава проекта по внедрению ВАР в России Леонид Калошин сказал, что переход от использования мобильных станций для видеоассистентов к созданию специализированного центра неизбежен.

- Есть два метода – централизованный, как было на ЧМ-2018, и децентрализованный метод, когда оборудование располагается в фургоне, или на стадионе. Речь не идет о том, чтобы покупать оборудование и намертво прибивать его к стадиону. Это нерентабельно – использовать систему только на 15 матчах в год. Те же самые ПТС не стоят все время на стадионе, они, например, перемещаются между Ростовом и Краснодаром.

Если ВАР приходит, то навсегда, а не на один, или два года. Он может кому-то не нравиться. От нашей с вами оценки это не зависит. На первый год децентрализованный метод будет дешевле, чем централизованный. Даже на пять лет. Первый год, второй, третий – рано или поздно жизнь заставляет.

Необходимо определиться – централизованная ВАР-комната, или нет. Если децентрализованная - пройдет 5 лет и окажется, что мы заплатим больше. Что касается того, кто будет платить – это может быть РФС, премьер-лига, клубы или их спонсоры. (Андрей Михайлов)

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