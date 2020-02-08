Леонид Федун: «Задача была не выиграть турнир, а побегать и набрать физическую форму»

Владелец «Спартака» Леонид Федун заявил, что перед игроками не стояло задачи выиграть товарищеский турнир Кубок Париматч Премьер.

— Игра команды была тренировочная, масса ошибок, — сказал Федун в интервью ТАСС. — Видно, что она физически еще не готова.

Судейство? Георгий Джикия правильно сказал — ни о чем.

Задача была не выиграть турнир, а побегать и набрать физическую форму. Судьи на это не влияли.