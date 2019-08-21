Леонид Федун: «Я не знаю, что такое бесковский футбол»

Владелец «Спартака» Леонид Федун не знает, что такое бесковский футбол. Он отметил, что футбол при Константине Бескове в разные годы отличался.

— Вы правильно сказали, что команда только рождается, много новичков, поэтому к комбинационной игре «Спартака» сейчас возникают вопросы. При этом появились лидеры — Шюррле, другие качественные легионеры, есть своя молодежь — Бакаев, Гулиев, Максименко. Когда ждать от Кононова того бесковского футбола, который он обещал? Вы же понимаете, что тренеру станут все время припоминать его фразу про такую игру? Вы с ним эту тему обсуждали?

— Я не знаю, что такое бесковский футбол. В отличие от вас смотрел те матчи вживую после триумфального возвращения команды в высшую лигу. И поверьте, футбол при Бескове в разные годы отличался. Как только менялись исполнители, как только ушел Ярцев и другие, и игра видоизменилась. Все зависит от конкретных исполнителей.

Адриану, Зе Луиш и Фернанду были заточены под другую игру. А вот эти ребята, которые сейчас пришли, умеют действовать в одно-два касания, быстро двигаются. Вы, наверное, обратили внимание, что в основе и под основной «Спартака» сейчас шесть человек, прошедших через клубную академию. Гулиев говорил, что он в «Спартаке» уже 15 лет, а Бакаев — 13. Они, что называется, с молоком матери впитали комбинационную игру. Для них футбол в один-два паса — привычный. С их появлением команда начала меняться. Здесь дело не в схеме, а в конкретных игроках. (Максим Максимов)

Полностью интервью Леонида Федуна — здесь