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Леонид Федун: «Все зарплаты к евро привязаны, а доходы в рублях»

19:28
Леонид Федун. Фото Александр Федоров, "СЭ"
Леонид Федун. Фото Александр Федоров, "СЭ"
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Владелец «Спартака» Леонид Федун после поражения в домашнем матче 21-го тура Тинькофф чемпионата России от «Краснодара» (0:1) прокомментировал обвал мировых рынков.

Обвал рубля: катастрофы нет. Но может ударить по «Зениту», «Спартаку» и «Динамо»

— Повлияет ли кризис? Конечно. Все зарплаты к евро привязаны, а доходы в рублях, — сказал Федун.

— А сколько нефть будет?

— Если б я знал... (Дмитрий Зеленов)

Спартак — Краснодар

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Материалы сюжета: РПЛ-2019/20. 21-й тур. «Ростов» — ЦСКА, «Спартак» — «Краснодар» и другие матчи




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