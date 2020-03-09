Леонид Федун: «Все зарплаты к евро привязаны, а доходы в рублях»

Владелец «Спартака» Леонид Федун после поражения в домашнем матче 21-го тура Тинькофф чемпионата России от «Краснодара» (0:1) прокомментировал обвал мировых рынков.

Обвал рубля: катастрофы нет. Но может ударить по «Зениту», «Спартаку» и «Динамо»

— Повлияет ли кризис? Конечно. Все зарплаты к евро привязаны, а доходы в рублях, — сказал Федун.

— А сколько нефть будет?

— Если б я знал... (Дмитрий Зеленов)