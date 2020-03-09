Леонид Федун: «Все зарплаты к евро привязаны, а доходы в рублях»
19:28
Владелец «Спартака» Леонид Федун после поражения в домашнем матче 21-го тура Тинькофф чемпионата России от «Краснодара» (0:1) прокомментировал обвал мировых рынков.
Обвал рубля: катастрофы нет. Но может ударить по «Зениту», «Спартаку» и «Динамо»
— Повлияет ли кризис? Конечно. Все зарплаты к евро привязаны, а доходы в рублях, — сказал Федун.
— А сколько нефть будет?
— Если б я знал... (Дмитрий Зеленов)
Когда о ценах на нефть глворят эксперты pic.twitter.com/hMczLvhCFa— Dmitriy Zelenov (@ZelenovZ) March 9, 2020