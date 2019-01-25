Леонид Федун: "Футбол Кононова? Покажет чемпионат"

Владелец "Спартака" Леонид Федун подвел итоги матча товарищеского турнира в Катаре против "Зенита" (3:0). По его словам, петербуржцы вышли на игру менее подготовленными.

- Это тренировка. Но победа над "Зенитом" всегда приятна, - сказал Федун. - Надо понимать, что "Зенит" вышел из отпуска на неделю позже нас. Видно, что они не готовы. Главное, что мы увидели: молодежь способна конкурировать даже со звездами "Зенита".

- Футбол Кононова уже виден?

- Чемпионат покажет. (Александр Рогулев)