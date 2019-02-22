Леонид Федун: "Дюков – зенитовец? Он всегда будет работать на общие задачи, а не на личные"

Владелец "Спартака" Леонид Федун прокомментировал избрание председателя совета директоров "Зенита" Александра Дюкова на пост президента РФС.

Дюков был единственным кандидатом на выборах главы РФС, который состоялись в пятницу.

– Дюков – суперпрофессионал, – сказал Федун. – С учетом того, как работает "Газпром Нефть", надеюсь, (с приходом Дюкова) РФС будет самой технологичной системой в ФИФА.

– А учитывая, что он зенитовец...

– Насколько знаю Александра, он всегда будет работать на общие задачи, а не на личные. (Дмитрий Зеленов)

Дюков - президент РФС. Live!